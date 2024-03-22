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15:53, 22 марта 2024Мир

Франция пригрозила Украине прекращением помощи из-за списка «спонсоров войны»

EUobserver: Париж надавил на Киев из-за списка «спонсоров войны»

Фото: Alina Smutko / Reuters

Франция надавила на Украину прекращением помощи и задержкой новых антироссийских санкций из-за существования списка «спонсоров войны». Об этой угрозе сообщает портал EUobserver со ссылкой на личные источники.

«Украинские власти давно обсуждают, как поступить с этим списком, начиная с первой блокировки санкционных пакетов ЕС [Венгрией и Грецией]», — рассказал изданию один из источников.

Уточняется, что, помимо Франции, давление на Украину оказывал Китай, недовольный существованием подобного списка. Как отмечают авторы материала, на данный момент в него внесены 18 компаний Европейского союза (ЕС) и 14 китайских компаний.

20 марта стало известно, что правительство Украины откажется от дальнейшего ведения списка «международных спонсоров войны». Причиной решения называется тот факт, что западные партнеры указали Киеву на «отсутствие нормативной базы для существования списка».

Решение украинской стороны также поприветствовал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он напомнил, что Пекин всегда выступал против подобного списка из-за включения в него китайских корпораций.

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