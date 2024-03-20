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21:49, 20 марта 2024Бывший СССР

На Украине закрыли список «спонсоров войны»

Кабмин Украины закрыл страницу списка «международных спонсоров войны»

Фото: Thomas Peter / Reuters

Правительство Украины перестанет вести список «международных спонсоров войны». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Киев пошел на такой шаг после того, как представители дипломатического корпуса стран-партнеров Украины указали на «отсутствие нормативной базы для существования списка». Страница реестра прекратит работу, вместо нее пользователей будут перенаправлять на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины поставило под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны». Перечень был также раскритикован Министерством юстиции Украины за попытку представить позицию составителей за государственную без соответствующих законодательных решений.

В ноябре 2023 года НАПК обвинило Nestle в «международном спонсорстве войны» за отказ уйти из России. Помимо Nestle в списке числятся и другие крупные компании, включая Mondelez International, PepsiCo и Unilever.

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      Марина Совина
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