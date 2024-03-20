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18:34, 20 марта 2024Бывший СССР

На Украине поставили под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны»

В НАПК Украины усомнились в продолжении ведения списка «спонсоров войны»

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины поставили под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны». Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

«Был рассмотрен вопрос функционирования на веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции страницы "Международные спонсоры войны". В частности, была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка», — говорится в сообщении кабинета министров.

Отмечается, что указанный список был также раскритикован Министерством юстиции Украины за попытку представить позицию составителей за государственную без соответствующих законодательных решений.

В январе в список спонсоров войны попала американская сеть быстрого питания Subway. В НАПК решение тогда объяснили тем, что компания не закрыла свои рестораны в России.

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      Глеб Палехов
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