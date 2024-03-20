На Украине поставили под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны»
В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины поставили под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны». Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.
«Был рассмотрен вопрос функционирования на веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции страницы "Международные спонсоры войны". В частности, была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка», — говорится в сообщении кабинета министров.
Отмечается, что указанный список был также раскритикован Министерством юстиции Украины за попытку представить позицию составителей за государственную без соответствующих законодательных решений.
В январе в список спонсоров войны попала американская сеть быстрого питания Subway. В НАПК решение тогда объяснили тем, что компания не закрыла свои рестораны в России.