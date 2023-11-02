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12:53, 2 ноября 2023Экономика

Власти Украины включили Nestle в список «международных спонсоров войны»

Агентство по предотвращению коррупции обвинило Nestle в «спонсорстве войны»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представители Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) обвинили крупнейшего в мире производителя продуктов питания — швейцарскую компанию Nestle — в «международном спонсорстве войны». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.

НАПК не устроил тот факт, что с момента начала боевых действий на востоке Украины продовольственная корпорация продолжает продавать собственную продукцию на российском рынке и уплачивать налоги в местный федеральный бюджет. Помимо Nestle в списке «международных спонсоров войны» числятся и другие крупные компании, включая Mondelez International, PepsiCo и Unilever.

В украинском ведомстве уточнили, что подобный шаг в отношении Nestle должен нанести репутационный ущерб швейцарской компании, но не повлечет за собой каких-либо юридических последствий. Несмотря на заявления корпорации о поддержке Украины, она продолжает продавать на российском рынке ряд продуктов, включая мороженое и бульонные кубики (Maggi — прим. «Ленты.ру»). При этом в Nestle еще во второй половине марта 2022 года заявляли о прекращении инвестирования в российский бизнес и продажи подавляющего большинства своих продуктов в стране, включая KitKat и Nesquik.

В начале июля 2023 года НАПК внесло британскую компанию-производителя продуктов и бытовой химии Unilever в перечень «международных спонсоров войны». Причиной стал фактический отказ фирмы покинуть российский рынок, несмотря на обещания приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в страну.

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      Анатолий Акулов
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