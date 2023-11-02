Власти Украины включили Nestle в список «международных спонсоров войны»
Представители Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) обвинили крупнейшего в мире производителя продуктов питания — швейцарскую компанию Nestle — в «международном спонсорстве войны». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.
НАПК не устроил тот факт, что с момента начала боевых действий на востоке Украины продовольственная корпорация продолжает продавать собственную продукцию на российском рынке и уплачивать налоги в местный федеральный бюджет. Помимо Nestle в списке «международных спонсоров войны» числятся и другие крупные компании, включая Mondelez International, PepsiCo и Unilever.
В украинском ведомстве уточнили, что подобный шаг в отношении Nestle должен нанести репутационный ущерб швейцарской компании, но не повлечет за собой каких-либо юридических последствий. Несмотря на заявления корпорации о поддержке Украины, она продолжает продавать на российском рынке ряд продуктов, включая мороженое и бульонные кубики (Maggi — прим. «Ленты.ру»). При этом в Nestle еще во второй половине марта 2022 года заявляли о прекращении инвестирования в российский бизнес и продажи подавляющего большинства своих продуктов в стране, включая KitKat и Nesquik.
В начале июля 2023 года НАПК внесло британскую компанию-производителя продуктов и бытовой химии Unilever в перечень «международных спонсоров войны». Причиной стал фактический отказ фирмы покинуть российский рынок, несмотря на обещания приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в страну.