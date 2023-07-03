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14:46, 3 июля 2023Бывший СССР

Украина внесла в список «спонсоров войны» производителя Calve и Domestos

НАПК Украины сообщило о внесении британской компании Unilever в перечень «спонсоров войны»

Фото: Tatan Syuflana / AP

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британскую компанию-производителя продуктов и бытовой химии Unilever в перечень «международных спонсоров войны». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что производителя Axe, Calve, Domestos, Dove, Lipton, и многих других известных брендов внесли в соответствующий список из-за отказа компании уйти с российского рынка.

По данным НАПК, Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, прекратив параллельно все медийные и рекламные расходы, однако в течение 2022 года прибыль ее дочерней компании Unilever Rus удвоилась с 56 до 108 миллионов евро.

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    Георгий Нестеров
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