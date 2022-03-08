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Unilever приостановит экспорт продукции в Россию

Unilever приостановит экспорт продукции в Россию

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Британский производитель товаров повседневного спроса Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Черный жемчуг, Лесной бальзам, Domestos, Cif и другие) заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя фирмы.

«Мы приостановили весь импорт и экспорт нашей продукции в Россию и из нее и прекратили все расходы на СМИ и рекламу​​​. Мы не будем инвестировать в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России», — говорится в заявлении.

При этом компания продолжит продажу жителям России произведенных внутри страны повседневных предметов первой необходимости и гигиенических средств, однако будет держать этот вопрос «под пристальным вниманием».

Отмечается, что решение принято на фоне ситуации на Украине.

Ранее аналогичное решение приняла американская корпорация Procter & Gamble. В компании отметили, что оставят на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом не поясняется, какие бренды уйдут из страны.

Марина Совина
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