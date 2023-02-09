Unilever допустил полный уход из России

Продовольственный гигант Unilever сообщил о вероятности полного ухода из России

Британская группа Unilever допустила вероятность полного ухода из России. Об этом говорится в финансовом отчете продовольственного гиганта за 2022 год.

В российской «дочке» Unilever работают более 3000 человек, этот бизнес обеспечивает 1,4 процента оборота группы и два процента ее прибыли. Стоимость заводов и прочих активов Unilever в России составляет около 900 миллионов евро. «Пока потенциальный урон остается неопределенным, есть риск, что деятельность в России будет невозможно продолжить. Это приведет к потерям оборота, дохода и к списанию активов», — говорится в отчете.

В марте 2022 года Unilever сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию и из нее, а также урезала все финансирование проектов на территории страны. Тем не менее фабрики косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также предприятия, выпускающие мороженое в Туле и Омске, продолжили работу.

Компания Unilever владеет брендами мороженого «Магнат», Cornetto, «Золотой стандарт», средств по уходу Dove и L’Oreal, Rexona и Axe, чистящих средств Domestos и Cif, а также многими другими продуктами.