Nestle оставил Россию без брендов KitKat и Nesquik

Швейцарский концерн Nestle остановил работу брендов KitKat и Nesquik в России

Деятельность брендов KitKat и Nesquik швейцарского производителя Nestlе в России остановлена. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Причиной названы действия Вооруженных сил России на Украине.

Швейцарский концерт подчеркнул, что полностью соблюдает все международные санкции в отношении России и уже полностью прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в страну и из нее.