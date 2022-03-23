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Nestle оставил Россию без брендов KitKat и Nesquik

Швейцарский концерн Nestle остановил работу брендов KitKat и Nesquik в России

Фото: Globallookpress.com

Деятельность брендов KitKat и Nesquik швейцарского производителя Nestlе в России остановлена. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Причиной названы действия Вооруженных сил России на Украине.

Швейцарский концерт подчеркнул, что полностью соблюдает все международные санкции в отношении России и уже полностью прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в страну и из нее.

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Платон Щукин
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