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13:23, 22 марта 2024Мир

Китай обрадовался отказу Украины от списка «спонсоров войны»

МИД КНР: Пекин приветствует отказ Украины от ведения списка «спонсоров войны»
Линь Цзянь

Линь Цзянь. Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что Китай приветствует отказ Киева от ведения списка «спонсоров войны». Его цитирует ТАСС.

Цзянь отметил, что Пекин ранее протестовал против этого списка из-за того, что в него включили китайские компании.

20 марта стало известно, что правительство Украины перестанет вести список «международных спонсоров войны». Киев пошел на такой шаг после того, как представители дипломатического корпуса стран-партнеров Украины указали на «отсутствие нормативной базы для существования списка».

Источники Reuters сообщили, что Украина отказалась от списка из-за давления со стороны Китая и Франции. Париж якобы мог требовать исключить из списка сеть розничной торговли Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin. А Пекин требовал от Киева убрать из списка 14 китайских компаний.

В список «спонсоров войны» Киев преимущественно включал международные компании, которые продолжили полностью или частично вести бизнес в России после начала СВО.

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      Антон Похиляк
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