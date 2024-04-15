Франция передала Украине новую партию САУ

Рогов: Франция передала ВСУ новую партию САУ CAESAR на запорожскую линию фронта

Франция передала Киеву новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR , они поступили к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожской линии фронта. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские войска не экономят боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы подконтрольной России части Запорожской области.

В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял о планах Парижа поставить Киеву 78 САУ CAESAR. Также министр рассказал о цели поставить Украине 80 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в 2024 году.