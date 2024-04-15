Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в украинском регионе

Лукашук: в Днепропетровской области взрывом поврежден объект инфраструктуры

В Днепропетровской области Украины взрывом был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

По его словам, взрыв прозвучал в Днепровском районе региона, удар пришелся на инфраструктурный объект. О какой именно инфраструктуре идет речь, он не уточнил.

Ночью 15 апреля сообщалось о взрывах в украинском городе Днепр. В населенном пункте также была объявлена воздушная тревога.