Взрывы произошли в Днепропетровске

В Днепропетровске произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

Звуки взрывов слышны в украинском Днепропетровске. Об этом сообщил Telgeram-канал «Общественное».

Кроме того, в городе объявлена воздушная тревога.

Вечером 14 апреля в Днепропетровске также произошли взрывы. Сигнал воздушной тревоги был объявлен в 17:49 по московскому времени.

Параллельно с этим российские войска поразили на правом берегу в селе Чкалово Днепропетровской области место расположения бойцы ВСУ, склады с боеприпасами, а также скопление военной техники, которая использовалась ими для обстрела Энергодара и Каменско-Днепровского района Запорожской области. После этого на место прибыли кареты скорой помощи.

7 апреля ВСУ нанесли удар по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.