В Днепропетровске произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Днепропетровске произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство «Укринформ» в Telegram-канале.

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги был объявлен в 17:49 по московскому времени.

В ночь на 14 апреля взрывы произошли в Харькове, в регионе была объявлена воздушная тревога.

12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по району села Циркуны в пригороде Харькова, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили военную технику.