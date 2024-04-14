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21:10, 14 апреля 2024Бывший СССР

В Днепропетровске произошел взрыв

В Днепропетровске произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Днепропетровске произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство «Укринформ» в Telegram-канале.

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги был объявлен в 17:49 по московскому времени.

В ночь на 14 апреля взрывы произошли в Харькове, в регионе была объявлена воздушная тревога.

12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по району села Циркуны в пригороде Харькова, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили военную технику.

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      Марина Совина
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