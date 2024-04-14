В Харькове произошли взрывы, в Харьковской и Сумской областях объявлена тревога

Взрывы произошли в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской и соседней Сумской областях страны.

12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по району села Циркуны в пригороде Харькова, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили военную технику.

Ранее о взрыве в Харькове сообщало украинское издание «Страна». Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе не была объявлена воздушная тревога.