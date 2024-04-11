Стало известно о взрыве в Харькове

В Харькове произошел взрыв

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Официальной информации о взрыве пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области Украины воздушная тревога не объявлялась.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове после взрывов была остановлена работа метро. Он также предупредил о перебоях с электричеством.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.