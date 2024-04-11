Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:22, 11 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Харькове

В Харькове произошел взрыв

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Официальной информации о взрыве пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области Украины воздушная тревога не объявлялась.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове после взрывов была остановлена работа метро. Он также предупредил о перебоях с электричеством.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ России заявила о предотвращении двух терактов. Кто планировал атаки и где их собирались устроить?

      Переговоры Путина и Лукашенко завершились

      Стало известно о взрыве в Харькове

      В МИД спрогнозировали итоги планов Зеленского о новом наступлении

      Путин и Лукашенко обсудили Украину

      Евродепутаты устроили демарш из-за Украины

      Путин высказался о конференции по Украине в Швейцарии

      Лукашенко прокомментировал идеи Путина по мирной инициативе с Украиной

      Названо грозящее блогеру Шабутдинову наказание по 73 эпизодам мошенничества

      Лукашенко указал на наличие условий для начала мирных переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше