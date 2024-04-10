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05:59, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове остановили метро после взрывов

Мэр Терехов после взрывов: в Харькове остановлена работа метро
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове остановлена работа метро, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

«Метро в ближайшие часы не будет работать, поэтому выбирайте свои маршруты, исходя из этого», — поведал мэр. Он также предупредил о перебоях с электричеством.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

В начале апреля Терехов заявил о разрушении почти всей энергетической инфраструктуры города. «Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая», — констатировал градоначальник. По его словам, речи об эвакуации горожан пока не идет.

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      Марина Совина
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