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04:51, 11 апреля 2024Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации страны.

Согласно информации, представленной на карте, 11 апреля в 4:42 по московскому времени тревога прозвучала на территории Волынской области. Ранее она была объявлена в других регионах государства.

Вечером 10 апреля в Одессе произошел взрыв. В Одесской области сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что на территориях Полтавской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областей действовал режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Днем того же дня в Харькове прогремел взрыв. Сведений о пострадавших и повреждениях не было. Примерно за полчаса до взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

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      Маргарита Пименова
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