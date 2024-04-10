В Харькове раздался взрыв

В Харькове после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на собственных корреспондентов.

Взрыв раздался в Харькове в среду около 13:55. Подробностей о том, где он произошел, а также о повреждениях власти города не приводят. Информация о пострадавших также отсутствует.

Примерно за полчаса до взрыва, в 13:27, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Соответствующие данные опубликовало министерство цифровой трансформации Украины. Тревога также действует в Сумской и Днепропетровской областях.

Утром 10 апреля стало известно о взрывах в Николаевской области. По информации подполья, российские военные нанесли удар по энергосистеме региона.

В результате без света остались половина Николаевской области и весь Николаев. Суммарно были обесточены почти 180 населенных пунктов.