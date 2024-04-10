Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:12, 10 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове раздался взрыв

В Харькове после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на собственных корреспондентов.

Взрыв раздался в Харькове в среду около 13:55. Подробностей о том, где он произошел, а также о повреждениях власти города не приводят. Информация о пострадавших также отсутствует.

Примерно за полчаса до взрыва, в 13:27, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Соответствующие данные опубликовало министерство цифровой трансформации Украины. Тревога также действует в Сумской и Днепропетровской областях.

Материалы по теме:
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО. Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО.Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
11 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022

Утром 10 апреля стало известно о взрывах в Николаевской области. По информации подполья, российские военные нанесли удар по энергосистеме региона.

В результате без света остались половина Николаевской области и весь Николаев. Суммарно были обесточены почти 180 населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      У побережья Крыма рухнул российский военный вертолет. Что известно о случившемся в Черном море?

      Порошенко выступил против мобилизации без решений по демобилизации

      Швейцария рассмотрит долгосрочную программу помощи Украине

      Суд принудительно ликвидировал Киви Банк

      Тайвань проведет военные учения по отражению атаки Китая

      HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов»

      Звезда «Папиных дочек» станет матерью во второй раз

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      На Украине захотели призвать женщин в армию по примеру Израиля

      В Госдуме рассказали о единственном мотиве сотрудничества США с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше