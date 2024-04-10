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07:43, 10 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе российских военных по энергосистеме Николаева

Подпольщик Лебедев заявил об ударе ВС России по энергосистеме Николаева

Фото: РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по энергосистеме Николаева. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев подчеркнул, что российские военные нанесли удар по подстанции в населенном пункте Михайло-Ларино, который находится восточнее Николаева.

«Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330 киловатт. Наблюдаются перебои со светом», — отметил он.

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      Марина Совина
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