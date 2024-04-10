Стало известно об ударе российских военных по энергосистеме Николаева

Подпольщик Лебедев заявил об ударе ВС России по энергосистеме Николаева

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по энергосистеме Николаева. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев подчеркнул, что российские военные нанесли удар по подстанции в населенном пункте Михайло-Ларино, который находится восточнее Николаева.

«Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330 киловатт. Наблюдаются перебои со светом», — отметил он.