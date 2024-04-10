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07:23, 10 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Николаевской области

В Николаевской области слышны взрывы

Фото: Unsplash

Ночью раздались взрывы в Николаевской области на юге Украины. Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».

Детали происходящего не раскрываются. Местные власти не комментировали сложившуюся обстановку.

Воздушная тревога действовала в Николаевской и Одесской областях.

Днем 9 апреля в Одесской области раздались взрывы. Воздушная тревога была объявлена в регионе во вторник примерно в 15:40.

Ранее стало известно об атаке российских военных на припортовую зону в Одесской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, был зафиксирован «мощный прилет» по складу боеприпасов.

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      Марина Совина
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