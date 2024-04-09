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10:44, 9 апреля 2024Бывший СССР

ВС России ударили по припортовой зоне в Одесской области

Подполье: ВС России ударили по припортовой зоне в Ильичевске Одесской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по припортовой зоне в городе Ильичевске Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Одесса, вернее, область, город Ильичевск. Мощный прилет в районе порта. Как сообщают адекватные граждане Ильичевска, не в порт, а рядом», —сообщил подпольщик.

По его словам, удар пришелся по складу боеприпасов и сопровождался большим выбросом пламени и сильной ударной волной.

Ранее Сергей Лебедев сообщал о уничтожении склада боеприпасов в селе Слобожанское Харьковской области. Помимо этого, он заявил, что ежедневно уничтожаются энергообъекты и производственные площади в селе Боровое в пригороде Харькова.

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      Валентин Карант
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