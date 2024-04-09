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10:38, 9 апреля 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили склад боеприпасов в селе Слобожанское

Подполье: ВС России уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации авиационными бомбами уничтожили склад боеприпасов в селе Слобожанское в Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«По словам местной администрации, попадание было в пустое складское помещение, которое детонировало минут 20 и видно было за пару километров от "пустующего склада"», — сообщил подпольщик, ссылаясь на своих коллег.

Помимо этого, Лебедев рассказал, что ежедневно уничтожаются энергообъекты и производственные площади в селе Боровое в пригороде Харькова.

Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по расположению Вооруженных сих Украины в городе Стрый Львовской области. По его словам, после взрывов на окраину направилось множество скорых и пожарных автомобилей.

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      Валентин Карант
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