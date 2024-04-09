Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:04, 9 апреля 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по львовскому городу Стрый

Подполье: ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в городе Стрый

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации удалили по городу Стрый Львовской области, вероятно, по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Очень серьезное внимание уделили Львовской области, городу Стрый. Была серия из трех прилетов в самом городе и один на западной окраине, как пишут местные жители», — сообщил подпольщик.

По его словам, после взрывов на окраину направилось множество скорых и пожарных автомобилей: «В больнице аншлаг — утром звонили родственникам недавно прооперированных гражданских пациентов и пояснили, что их перевели в вестибюль, койко-места понадобились военным».

Ранее Сергей Лебедев сообщал об ударе по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области. По его информации, один взрыв был с сильной детонацией, второй снаряд мог быть сбит в воздухе, так как жители наблюдали сильную вспышку в небе и мощную взрывную волну.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      Самолет с пассажирами на борту столкнулся со столбом и выбыл из строя

      Рухнувший в Вязьме мост решили не восстанавливать

      На Урале пришедшего на свидание гея жестоко избили и поставили «на счетчик»

      В части российского региона ввели режим ЧС из-за аварии на скважине

      Популярная 53-летняя ведущая разделась догола на работе и разозлила фанатов

      Глава Гагаузии приехала в Россию

      Приложение «Тинькофф» стало вновь доступно в App Store

      Полпред в ПФО прибыл в Оренбургскую область на фоне паводков

      Ван И назвал основные цели Китая и России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше