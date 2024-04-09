Подполье сообщило об ударе по энергетике в Днепропетровской области
Вооруженные силы (ВС) России ударили по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на днепропетровских коллег.
Лебедев сообщил о двух мощных взрывах в пригороде Днепропетровска. По его информации, один взрыв был с сильной детонацией, второй снаряд мог быть сбит в воздухе, так как жители наблюдали сильную вспышку в небе и мощную взрывную волну.
«Но о пострадавших мирных пока не сообщали. Зато сообщили о больших проблемах с электричеством», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в городе находятся предприятия военной промышленности, а также места хранения горючих материалов.
Ранее Лебедев сообщил об ударе по аэродрому ВСУ в Долгинцево Криворожской области. По его словам, сигнал воздушной тревоги в регионе в момент удара ВС России не звучал.