Подполье сообщило об ударе по энергетике в Днепропетровской области

Подполье: ВС РФ ударили по энергосистеме Днепродзержинска

Вооруженные силы (ВС) России ударили по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на днепропетровских коллег.

Лебедев сообщил о двух мощных взрывах в пригороде Днепропетровска. По его информации, один взрыв был с сильной детонацией, второй снаряд мог быть сбит в воздухе, так как жители наблюдали сильную вспышку в небе и мощную взрывную волну.

«Но о пострадавших мирных пока не сообщали. Зато сообщили о больших проблемах с электричеством», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в городе находятся предприятия военной промышленности, а также места хранения горючих материалов.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по аэродрому ВСУ в Долгинцево Криворожской области. По его словам, сигнал воздушной тревоги в регионе в момент удара ВС России не звучал.