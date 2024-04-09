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09:24, 9 апреля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по энергетике в Днепропетровской области

Подполье: ВС РФ ударили по энергосистеме Днепродзержинска

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на днепропетровских коллег.

Лебедев сообщил о двух мощных взрывах в пригороде Днепропетровска. По его информации, один взрыв был с сильной детонацией, второй снаряд мог быть сбит в воздухе, так как жители наблюдали сильную вспышку в небе и мощную взрывную волну.

«Но о пострадавших мирных пока не сообщали. Зато сообщили о больших проблемах с электричеством», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в городе находятся предприятия военной промышленности, а также места хранения горючих материалов.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по аэродрому ВСУ в Долгинцево Криворожской области. По его словам, сигнал воздушной тревоги в регионе в момент удара ВС России не звучал.

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      Алевтина Запольская
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