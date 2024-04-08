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08:18, 8 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по аэродрому ВСУ в Криворожской области

ТАСС: ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Криворожской области

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российские военные нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Долгинцево Криворожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, сигнал воздушной тревоги в регионе в этот момент не звучал.

В январе Минобороны России сообщало об уничтожении склада авиационных боеприпасов на аэродроме в Долгинцево. Удар был нанесен российскими ракетными войсками и артиллерией.

8 апреля российское оборонное ведомство сообщило о сбросе авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) на командный пункт ВСУ.

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      Алевтина Запольская
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