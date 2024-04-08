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08:09, 8 апреля 2024Россия

Минобороны заявило об ударе авиабомбами по опорному пункту ВСУ

МО: Су-34 бомбами ударили по командному пункту ВСУ на южнодонецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) на командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, объект ВСУ находился на южнодонецком направлении. Удар, нанесенный фугасными авиационными бомбами с УМПК, помог точно поразить цель, не входя в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее, в начале апреля, экипажи Су-34 уже наносили удары по командному пункту и живой силе ВСУ на южнодонецком направлении.

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      Анастасия Шейкина
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