Минобороны заявило об ударе авиабомбами по опорному пункту ВСУ

МО: Су-34 бомбами ударили по командному пункту ВСУ на южнодонецком направлении

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) на командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, объект ВСУ находился на южнодонецком направлении. Удар, нанесенный фугасными авиационными бомбами с УМПК, помог точно поразить цель, не входя в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее, в начале апреля, экипажи Су-34 уже наносили удары по командному пункту и живой силе ВСУ на южнодонецком направлении.