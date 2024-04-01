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05:41, 1 апреля 2024Бывший СССР

Экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту на южнодонецком направлении

МО: Су-34 ВКС РФ нанесли удар по командному пункту на южнодонецком направлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ (МО).

Как указали в ведомстве, Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар в зоне проведения спецоперации (СВО).

Российские военные использовали неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря им можно наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию на южнодонецком направлении. ВСУ пытались перебросить войска в районе поселков Новомихайловка, Старомайорское и Приютное.

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      Марина Совина
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