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16:35, 9 апреля 2024Бывший СССР

В Одесской области раздались взрывы

В Одесской области прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

Фото: Reuters

В Одесской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости. LIVE Одесса».

Где именно в регионе раздались взрывы, не уточняется. Информация о повреждениях также не приводится.

Воздушная тревога была объявлена в Одесской области во вторник 9 апреля примерно в 15:40. Об этом в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. Он призвал жителей Белгород-Днестровского района пройти в укрытия.

Около 16:20 Кипер сообщил об отмене воздушной тревоги в Одесской области.

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      Екатерина Грищенко
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