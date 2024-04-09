В Одесской области раздались взрывы

В Одесской области прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

В Одесской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости. LIVE Одесса».

Где именно в регионе раздались взрывы, не уточняется. Информация о повреждениях также не приводится.

Воздушная тревога была объявлена в Одесской области во вторник 9 апреля примерно в 15:40. Об этом в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. Он призвал жителей Белгород-Днестровского района пройти в укрытия.

Около 16:20 Кипер сообщил об отмене воздушной тревоги в Одесской области.