Украинский город полностью остался без света
На Украине произошло масштабное отключение света. Без электричества полностью остался город Николаев, сообщает в Telegram «Николаевоблэнерго».
По данным энергетиков, помимо Николаева, также была обесточена половина Николаевской области. Свет потух в домах в среду около 10:30. Электричество пропало у более чем 220 тысяч бытовых и свыше 17 тысяч юридических потребителей.
Причиной отключения в «Николаевоблэнерго» назвали «кратковременный дисбаланс в системе». К 12:00 специалисты вернули свет во все 178 населенных пунктов, аварийно оставшихся без электроэнергии.
Утром 10 апреля в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. В регионе прогремели взрывы.
Позднее в подполье сообщили об атаке российских военных на энергосистему Николаева. Так, удар был нанесен по подстанции в селе Михайло-Ларино, что привело к перебоям со светом.