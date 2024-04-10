«Страна»: в Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв, сообщает издание «Страна».

Какие-либо подробности не приводятся.

Сейчас в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Ранее 10 апреля глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил о повреждении объектов транспортной инфраструктуры на юге региона. «В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом», — поведал Кипер.