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20:42, 10 апреля 2024Бывший СССР

В Одесской области была повреждена транспортная инфраструктура

Глава Одесской ОВА Кипер: в области повреждена транспортная инфраструктура
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В Одесской области на юге Украины был поврежден объект транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом», — написал чиновник.

Ранее в Одессе произошло несколько взрывов. В регионе звучала воздушная тревога. 10 апреля стало известно, что в Одессе были повреждены объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры.

Помимо этого, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о взрывах в Одессе. Кроме того, по предварительным данным, взрыв прогремел в поселке Затока, который находится примерно в 110 километрах от города.

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      Валентин Карант
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