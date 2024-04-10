Стало известно о повреждении инфраструктуры в Одессе

ТрО ВСУ: в результате взрыва в Одессе повреждены объекты инфраструктуры

В Одессе в результате взрывов после ракетных ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы сил территориальной обороны (ТрО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) группы «Юг» в Telegram.

«[Нанеcен удар] по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. (...) Поврежден энергетический объект», — говорится в публикации.

О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

Ранее представители николаевского подполья сообщили об ударах Вооруженных сил России по объектам энергетического контура в Николаевской области Украины. По словам координатора местных партизан Сергея Лебедя, в ходе атаки была поражена подстанция в населенном пункте Михайло-Ларино.