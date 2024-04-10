Подполье сообщило о взрывах в Одессе и поселке Затока

Координатор подполья Лебедев: взрывы прогремели в Одессе и поселке Затока

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о взрывах в Одессе.

Кроме того, по предварительным данным, взрыв прогремел в поселке Затока, который находится примерно в 110 километрах от города. «Прилет в самой Одессе и, по предварительным данным, в Затоке», — сообщил Лебедев.

Ранее стало известно, что в результате взрывов после ракетных ударов в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, по сообщениям подполья, российские войска поразили расположение солдат Вооруженных сил Украины в Очакове, там могли находиться до 300 военнослужащих.