Стало известно о ракетном ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

Подполье: нанесен удар по расположению войск ВСУ в Очакове

Российские войска поразили расположение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Очакове, там могли находиться до 300 военнослужащих. О ракетном ударе по крупному скоплению войск украинской армии стало известно из сообщения представителей российского подполья, передает РИА Новости.

«Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий "Очаков", в нем находилось не менее трехсот бандеровцев. (...) А кто ближе, писали, что окна посыпались и двери с петель сорвало. Горело бело-желтым дымом», — передаются в публикации слова местных партизан.

В подполье добавили, что подвергнуть объективному контролю данные о нанесенном объекту повреждении в настоящий момент невозможно.

Ранее представители николаевского подполья сообщили об ударах Вооруженных сил России по объектам энергетического контура в Николаевской области Украины. По словам координатора местных партизан Сергея Лебедя, в ходе атаки была поражена подстанция в населенном пункте Михайло-Ларино.