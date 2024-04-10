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09:24, 10 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о ракетном ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

Подполье: нанесен удар по расположению войск ВСУ в Очакове

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска поразили расположение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Очакове, там могли находиться до 300 военнослужащих. О ракетном ударе по крупному скоплению войск украинской армии стало известно из сообщения представителей российского подполья, передает РИА Новости.

«Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий "Очаков", в нем находилось не менее трехсот бандеровцев. (...) А кто ближе, писали, что окна посыпались и двери с петель сорвало. Горело бело-желтым дымом», — передаются в публикации слова местных партизан.

В подполье добавили, что подвергнуть объективному контролю данные о нанесенном объекту повреждении в настоящий момент невозможно.

Ранее представители николаевского подполья сообщили об ударах Вооруженных сил России по объектам энергетического контура в Николаевской области Украины. По словам координатора местных партизан Сергея Лебедя, в ходе атаки была поражена подстанция в населенном пункте Михайло-Ларино.

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      Глеб Палехов
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