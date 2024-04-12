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08:39, 12 апреля 2024Бывший СССР

В подполье сообщили об ударе ВС России по пригороду Харькова

РИА Новости: в подполье сообщили об ударе ВС России по ВСУ в пригороде Харькова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по району села Циркуны в пригороде Харькова, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили военную технику. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в 22:50 11 апреля был слышен взрыв в районе северо-восточного пригорода Харькова. «По сообщениям сопротивления, именно в ту стороны передвигают военную технику, предназначенную для ЛБС, на белгородском направлении», — заявил Лебедев.

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      Алевтина Запольская
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