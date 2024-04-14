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23:57, 14 апреля 2024Бывший СССР

Российские войска ответили ВСУ на обстрел Энергодара

Рогов: российские войска поразили склад ВСУ в Чкалово Днепропетровской области
СюжетРоссийские войска

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Российские войска нанесли удар по складу техники и снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Чкалово Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, российские войска в ответ поразили на правом берегу в селе Чкалово место расположения бойцы ВСУ, склады с боеприпасами, а также скопление военной техники, которая использовалась ими для обстрела Энергодара и Каменско-Днепровского района Запорожской области.

Рогов добавил, что после удара на складе произошел взрыв, затем на место приехали кареты скорой помощи.

7 апреля ВСУ нанесли удар по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.

11 апреля Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по подразделениям 121-й бригады ВСУ, обстрелявшим Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и город Энергодар. Он добавил, что российские военные ударили по бойцам 121-й бригады теробороны в Никополе и пригороде.

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      Евгений Силаев
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