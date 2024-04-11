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17:00, 11 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по обстрелявшим ЗАЭС подразделениям ВСУ

Рогов: ВС РФ обстреляли подразделения ВСУ, атаковавшие ЗАЭС и Энергодар
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по подразделениям 121-й бригады Вооруженных силы Украины (ВСУ), обстрелявшим Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и Энергодар. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По словам Рогова, в атаках на ЗАЭС, Энергодар и Каменско-Днепровский район Запорожской области участвовали бойцы 121-й бригады теробороны из Кировограда. Российские военные ударили по ним в Никополе и пригороде, добавил он.

7 апреля ВСУ нанесли удар по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.

По словам директора АЭС Юрия Черничука, обстрелы со стороны украинской армии создают прямую угрозу безопасности станции.

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      Алевтина Запольская
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