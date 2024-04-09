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23:48, 9 апреля 2024Бывший СССР

Директор ЗАЭС заявил о беспрецедентных атаках украинских беспилотников

Директор ЗАЭС Черничук: обстрелы станции ВСУ могут привести к ядерной катастрофе

Фото: Dmitry Grigoriev / Global Look Press

Украинские обстрелы создают прямую угрозу безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил директор АЭС Юрий Черничук. Об этом сообщается в Telegram-канале «Известий».

Он отметил, что с 5 апреля объект подвергался «беспрецедентной в своей истории атаке» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Создана прямая угроза безопасности станции. Мы находимся в шаге от возможной ядерной катастрофы», — подчеркнул он. Директор ЗАЭС призвал прекратить обстрелы.

Ранее ВСУ нанесли удар по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Угроз нарушения пределов безопасности или эксплуатации не зафиксировано.

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      Марина Совина
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