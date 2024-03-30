Подпольщики сообщили об обстреле аэродрома ВСУ под Николаевом. Там находилась техника Запада

Подполье: ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Российские войска обстреляли Мартыновский аэродром под Николаевом, где были подразделения Украины и западная техника. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Удар был нанесен в 13:50. «У аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолет, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело», — сказал он. На данный момент, как отметил подпольщик, точных данных о повреждении самолета нет, однако же после обстрела его не слышно. Лебедев добавил, что российскими войсками была обстреляна еще и военная часть ВСУ.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Минобороны сообщило о массированном ударе по украинским военным объектам

Российские военные, как уточнялось, нанесли один массированный и еще 57 точечных ударов по объектам ВСУ. В Минобороны отмечали, что это произошло в период с 23 по 30 марта. В частности, при обстрелах были применены ракеты «Циркон», аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.

Под обстрелом оказалась в том числе инфраструктура, обеспечивающая военные объекты ВСУ. Помимо этого, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты ПВО и энергетики, а также места временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

В Николаевской области несколько раз подряд объявлялась тревога. Александр Сенкевич, мэр Николаева, трижды сообщал об этом в субботу, 30 марта. Первый раз это было в 14:42. Второй раз — в 15:39. Еще одно сообщение появилось в 16:07. При этом видно, что каждый раз сигнал тревоги включался примерно на полчаса, после чего все становилось спокойно.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подпольщики и ранее докладывали об ударах по украинским целям

Ранее еще несколько украинских аэродромов попали под удар ВС России. В частности, координатор николаевского подполья, ссылаясь на данные местных жителей из регионов Украины, сообщил о поражении военных аэродромов в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Там базировались истребительные бригады ВСУ. Незадолго до этого также появились данные об обстреле военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором войска Украины готовились принять американские истребители F-16.

В феврале Лебедев отмечал, что под Николаевом российскими военными была разбита стоянка реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. На том же месте находился цех по сборке дронов для ВСУ.

Россия также нанесла удар по украинским предприятиям ВПК. В Минобороны тогда доложили, что организации занимались производством безэкипажных катеров, ракет для реактивных систем залпового огня, взрывчатых веществ и береговых ракетных комплексов. Помимо этого, среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16.