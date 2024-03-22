ВС России поразили готовящийся принять F-16 аэродром на Украине

РИА Новости: ВС России ударили по аэродрому, который должен принять F-16

Один из ударов ВС России по украинским военным объектам пришелся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся принять американские истребители F-16. Об этом сообщает РИА Новости.

«Известно о прилете по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. Аэропорт часто выступает целью ударов. По данным подполья, там идет подготовка к принятию самолетов F-16», — сообщил изданию координатор подполья Сергей Лебедев.

Энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что ночные удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине крупнейшими атаками на энергосистему за все время конфликта.

Ранее в Нидерландах назвали срок поставок истребителей F-16 Украине. По словам министра обороны страны Кайса Оллонгрена, американские истребители поступят во второй половине 2024 года.