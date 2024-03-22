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13:58, 22 марта 2024Бывший СССР

Вооруженные силы России поразили два военных аэродрома на западе Украины

РИА Новости: на западе Украины были поражены два военных аэродрома

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные местных жителей из регионов Украины, сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России поразили военные аэродромы в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Слова подпольщика передает РИА Новости.

«Ивано-Франковск сегодня ночью получил три прилета в четыре и в пять утра, в семь утра в город Бурштын. По данным местных жителей, первые два удара пришлись в аэродром Коломыя», — рассказал Лебедев.

Удары пришлись и на аэродром Озерное в Житомирской области, где, как сообщает координатор подполья, базируется истребительная бригада Военно-воздушных сил Украины.

Ранее Сергей Лебедев сообщил, что ВС России поразили военный аэродром в Хмельницкой области, который готовился во второй половине 2024 года принять американские истребители F-16.

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