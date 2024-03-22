Вооруженные силы России поразили два военных аэродрома на западе Украины
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные местных жителей из регионов Украины, сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России поразили военные аэродромы в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Слова подпольщика передает РИА Новости.
«Ивано-Франковск сегодня ночью получил три прилета в четыре и в пять утра, в семь утра в город Бурштын. По данным местных жителей, первые два удара пришлись в аэродром Коломыя», — рассказал Лебедев.
Удары пришлись и на аэродром Озерное в Житомирской области, где, как сообщает координатор подполья, базируется истребительная бригада Военно-воздушных сил Украины.
Ранее Сергей Лебедев сообщил, что ВС России поразили военный аэродром в Хмельницкой области, который готовился во второй половине 2024 года принять американские истребители F-16.