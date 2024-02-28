Подпольщики рассказали об уничтожении стоянки HIMARS под Николаевом

Подпольщик Лебедев рассказал об уничтожении стоянки HIMARS под Николаевом

Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев рассказал, что российские военные уничтожили стоянку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Николаевской области, а также цех по сборке дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Подпольщик отметил, что удары были нанесены с 23 по 25 февраля. Американские установки находились в военной части Старой Богдановки, напротив города Николаев через реку Южный Буг. Оттуда, по его словам, неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами.

Цех по сборке дронов находился в Степовом, вблизи военного полигона Широкий Лан. Лебедев заявил, что местные жители слышали сильный удар с последующей детонацией, большой столб дыма, похожий на гриб, зафиксировали на видео.

Подпольщик добавил, что в этом месте постоянно фиксировались передвижения военных. Кроме того, в ночь после удара были слышны звуки работ по вывозу из цеха того, что осталось от производственных мощностей и беспилотников.

27 февраля херсонские подпольщики рассказали о том, что российские военные поразили расположение Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Представитель подпольного движения заявил, что после этого на месте было зафиксировано много раненых, а также как минимум несколько украинских силовиков были уничтожены.

