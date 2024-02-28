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06:25, 28 февраля 2024Бывший СССР

Подпольщики рассказали об уничтожении стоянки HIMARS под Николаевом

Подпольщик Лебедев рассказал об уничтожении стоянки HIMARS под Николаевом

Фото: Spc. Trevares Johnson / Globallookpress.com

Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев рассказал, что российские военные уничтожили стоянку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Николаевской области, а также цех по сборке дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Подпольщик отметил, что удары были нанесены с 23 по 25 февраля. Американские установки находились в военной части Старой Богдановки, напротив города Николаев через реку Южный Буг. Оттуда, по его словам, неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами.

Цех по сборке дронов находился в Степовом, вблизи военного полигона Широкий Лан. Лебедев заявил, что местные жители слышали сильный удар с последующей детонацией, большой столб дыма, похожий на гриб, зафиксировали на видео.

Подпольщик добавил, что в этом месте постоянно фиксировались передвижения военных. Кроме того, в ночь после удара были слышны звуки работ по вывозу из цеха того, что осталось от производственных мощностей и беспилотников.

27 февраля херсонские подпольщики рассказали о том, что российские военные поразили расположение Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Представитель подпольного движения заявил, что после этого на месте было зафиксировано много раненых, а также как минимум несколько украинских силовиков были уничтожены.

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      Марина Совина
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