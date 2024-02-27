В подполье заявили об уничтожении расположения СБУ из Киева

Представитель подполья в Херсоне: уничтожено расположение СБУ из Киева

Российские военные поразили расположение Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Об этом заявил представитель подполья в городе, передает ТАСС.

«Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон, по нему отработала российская артиллерия», — сказал он.

По данным собеседника агентства, после этого на месте было зафиксировано много раненых, а также как минимум несколько украинских силовиков были уничтожены.

Ранее подразделения российских сил поразили склады украинских войск, цеха Южного строительного завода и нефтебазу в Днепропетровске. Как уточнялось, в цехах занимались изготовлением и сборкой беспилотников. Как утверждал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, СБУ взяла у местных жителей подписи о неразглашении.