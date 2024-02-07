Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

МО РФ сообщило о групповом ударе по предприятиям военной промышленности Украины

Армия России нанесла групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, доложили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска ударили по объектам высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Предприятия, по которым были нанесены удары, занимались производством безэкипажных катеров, ракет, используемых реактивными системами залпового огня, взрывчатых веществ и береговых ракетных комплексов

В Минобороны России рассказали, что цель удара была достигнута, в результате все объекты поражены.

Названы возможные цели ударов ВС России

По данным Telegram-канала «Рыбарь», взрывы прогремели и в Ивано-Франковске, где расположен аэродром с железобетонными укрытиями. Его готовят для приема анонсированных к поставке истребителей F-16. Подтверждений этой информации пока нет. В то же время ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил, что в стране занимаются подготовкой инфраструктуры для приема американских истребителей.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове между тем зафиксировано попадание в промзоне на юге города. Там расположены несколько крупных предприятий, в частности, танковый завод имени Малышева, где ремонтируют поврежденную технику. В Николаеве, по некоторым сведениям, произошел пожар на судостроительном заводе «Океан» в южной части города.

Утром 7 февраля в украинских городах гремели сильные взрывы

Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. На всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. В частности, мэр Киева Виталий Кличко указывал, что в результате были повреждены магистраль теплоснабжения и две высоковольтные линии электропередачи. В Минэнерго Украины сообщили, что Киев, Харьков и Николаев оказались частично обесточены из-за повреждений, полученных в результате ракетных ударов.

В Дрогобыче Львовской области сообщалось о возгорании на промышленном объекте. Глава местной областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий говорил о пожаре на площади около 300 квадратных метров. По данным украинских изданий, в городе расположен крупный нефтеперерабатывающий завод. В Павлоградском районе Днепропетровской области в результате удара был поврежден инфраструктурный объект, рассказали в администрации.

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Тревога в украинской столице, а также в большинстве соседних регионов была объявлена около семи утра по местному времени и сохранялась почти до 9:00. На фоне взрывов на Украине Польша поднимала в воздух свои и союзнические самолеты, объяснив это «активностью российской авиации».

На Украине признали бессилие против российских ракет

В конце декабря спикер Воздушных сил Вооруженных сил республики (ВС ВСУ) Юрий Игнат сетовал на то, что Украина не сбила ни одной российской ракеты X-22 с начала спецоперации. Он объяснил, что ракета летит со скоростью четыре тысячи километров в час и заходит на цель чаще всего по баллистической траектории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства.

В свою очередь, военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, говоря о недостатках украинской системы противовоздушной обороны, указывал, что они не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, которые оснащены ракетами X22/32. По его словам, Украина обладает одной зенитно-ракетной системой, которая в теории могла бы поразить российские ракетоносцы. Речь идет о советском комплексе С-200.