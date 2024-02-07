По Киеву, Харькову и другим городам Украины прокатилась серия мощных взрывов. Польша подняла в воздух военные самолеты

В городах Украины, включая Киев, утром 7 февраля прогремели мощные взрывы

Утром в среду, 7 февраля, стало известно о серии мощных взрывов во многих городах и регионах Украины. Сообщается о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, а также в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. На всей территории республики была объявлена воздушная тревога.

На фоне этого Польша подняла в воздух свои и союзнические самолеты, сославшись на «активность российской авиации» как на оперативную причину.

В Киеве часть жителей осталась без электричества

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в 8:00 по московскому времени. Он уточнил, что сработали системы противовоздушной обороны. Позднее он добавил, что повреждены магистраль теплоснабжения и две высоковольтные линии электропередачи, часть киевлян на левом берегу Днепра осталась без света.

В частности, взрывы раздались в Днепровском и Голосеевском районах Киева.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мэр Харькова Игорь Терехов указал, что есть информация о взрывах в районе нежилых объектов в городе, это подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавил, что «попадания зафиксированы в Слободском районе».

Также взрывы регистрировались в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате этого повреждены объекты на территории коммунального предприятия и несколько автомобилей.

По данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории республики была объявлена воздушная тревога. В Киеве, а также в большинстве соседних регионов она была объявлена около 7 утра по местному времени и сохранялась почти до 9:00.

Польша подняла свои самолеты

Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло свои самолеты, сославшись на «активность российской авиации» как на оперативную причину.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — рассказали представители командования.

Ранее Варшава прибегала к подобной практике 23 января. Тогда также произошли массированные ракетные удары по Украине. Польское командование отмечало, что «остается готовым к обеспечению безопасности польского воздушного пространства».