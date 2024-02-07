По Киеву, Харькову и другим городам Украины прокатилась серия мощных взрывов. Польша подняла в воздух военные самолеты
Утром в среду, 7 февраля, стало известно о серии мощных взрывов во многих городах и регионах Украины. Сообщается о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, а также в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. На всей территории республики была объявлена воздушная тревога.
На фоне этого Польша подняла в воздух свои и союзнические самолеты, сославшись на «активность российской авиации» как на оперативную причину.
В Киеве часть жителей осталась без электричества
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в 8:00 по московскому времени. Он уточнил, что сработали системы противовоздушной обороны. Позднее он добавил, что повреждены магистраль теплоснабжения и две высоковольтные линии электропередачи, часть киевлян на левом берегу Днепра осталась без света.
В частности, взрывы раздались в Днепровском и Голосеевском районах Киева.
Мэр Харькова Игорь Терехов указал, что есть информация о взрывах в районе нежилых объектов в городе, это подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавил, что «попадания зафиксированы в Слободском районе».
Также взрывы регистрировались в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате этого повреждены объекты на территории коммунального предприятия и несколько автомобилей.
По данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории республики была объявлена воздушная тревога. В Киеве, а также в большинстве соседних регионов она была объявлена около 7 утра по местному времени и сохранялась почти до 9:00.
Польша подняла свои самолеты
Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло свои самолеты, сославшись на «активность российской авиации» как на оперативную причину.
«Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — рассказали представители командования.
Ранее Варшава прибегала к подобной практике 23 января. Тогда также произошли массированные ракетные удары по Украине. Польское командование отмечало, что «остается готовым к обеспечению безопасности польского воздушного пространства».