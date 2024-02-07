Стало известно о взрывах в ряде областей Украины

«Общественное» заявил о взрывах в Киевской и Черкасской областях Украины

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы слышны в ряде областей, пишет телеканал «Общественное» в Telegram.

В частности, взрывы зафиксировали в Киевской и Черкасской областях. Ранее о них сообщили в Харькове и Николаеве.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в городе раздаются взрывы, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

6 февраля сообщалось о взрывах в Харьковской области. Тогда же в Харьковской, Полтавской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва ответила на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

