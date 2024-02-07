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08:23, 7 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в трех украинских городах

В Харькове, Николаеве и Киеве прозвучали взрывы

Фото: Evgen Kotenko / Global Look Press

В трех городах Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным СМИ, взрывы прозвучали в Харькове, Николаеве и Киеве. Их, в частности, в своем Telegram-канале подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. О взрывах также заявил киевский градоначальник Виталий Кличко. По данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории республики была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Харьковской области также сообщалось 6 февраля. Тогда же стало известно о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне.

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      Алевтина Запольская
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