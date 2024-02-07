Стало известно о взрывах в трех украинских городах

В Харькове, Николаеве и Киеве прозвучали взрывы

В трех городах Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным СМИ, взрывы прозвучали в Харькове, Николаеве и Киеве. Их, в частности, в своем Telegram-канале подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. О взрывах также заявил киевский градоначальник Виталий Кличко. По данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории республики была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Харьковской области также сообщалось 6 февраля. Тогда же стало известно о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне.