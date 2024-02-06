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04:15, 6 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области произошли взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харьковской области произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах на территории области», — пишет украинское издание. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

1 февраля сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. По словам главы городской военной администрации Романа Мрочко, городе частично отключили электричество, воду и теплоснабжение, а также возникли проблемы с движением троллейбусов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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