Глава Херсонской ГВА Мрочко сообщил о взрывах в городе

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, в городе частично отключили электричество, воду и теплоснабжение. Из-за перебоя со светом в городе появились проблемы с движением троллейбусов, движение по многим маршрутам приостановлено.

29 января взрывы в Херсоне звучали дважды. Мрочко рассказал, что они раздались в прибрежных районах города.

