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19:32, 1 февраля 2024Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы

Глава Херсонской ГВА Мрочко сообщил о взрывах в городе

Фото: Felipe Dana / AP

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, в городе частично отключили электричество, воду и теплоснабжение. Из-за перебоя со светом в городе появились проблемы с движением троллейбусов, движение по многим маршрутам приостановлено.

29 января взрывы в Херсоне звучали дважды. Мрочко рассказал, что они раздались в прибрежных районах города.

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      Алевтина Запольская
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