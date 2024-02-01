В Херсоне начались перебои с теплом, водой и электричеством

Глава Херсонской ГВА Мрочко: в городе частично отсутствует свет, вода и тепло

В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне частично отключи электричество, воду и теплоснабжение. Об этом сообщил глава назначенной Киевом городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Херсоне частично отсутствует электро- и теплоснабжение, вода. Аварийные бригады работают над устранением последствий», — отмечается в сообщении руководителя ГВА.

Он добавил, что из-за перебоя со светом в городе появились проблемы с движением троллейбусов, движение по многим маршрутам приостановлено.

29 января в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне произошли взрывы. По словам Мрочко, взрывы раздавались в прибрежных районах города.